1. Bundesliga - Německý reprezentant Weigl si v utkání Dortmundu zlomil kotník

Dnes 15:07 - Fotbalový záložník Dortmundu a německé reprezentace Julian Weigl si v dnešním bundesligovém utkání v Augsburgu (1:1) zlomil kotník a bude mimo hru zhruba čtyři měsíce. Jednadvacetiletý hráč se zranil už po dvaceti minutách zápasu a trávník opustil na nosítkách.

"Řekl mi, že to okamžitě cítil. Křuplo mu tam," uvedl trenér Dortmundu Thomas Tuchel. "Je to pro nás velká ztráta, kterou nejsme okamžitě schopni nahradit. Budeme se pro zbývající dva zápasy snažit najít řešení, ale bude to těžké," dodal kouč ke ztrátě pětinásobného reprezentanta.

Dortmund je před závěrečným bundesligovým kolem v tabulce na třetím místě, jež jako poslední zajišťuje přímou účast v Lize mistrů. Poté ho ještě čeká finále Německého poháru proti Eintrachtu Frankfurt.

