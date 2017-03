1. Bundesliga - Dortmund od nové sezony posílí Dahoud z Mönchengladbachu

© eurosport.de - Mahmoud Dahoud

Dnes 09:24 - Borussii Dortmund od příští sezony posílí německý fotbalový reprezentant do 21 let Mahmoud Dahoud. Třetí tým bundesligové tabulky s talentovaným záložníkem podepsal smlouvu do června 2022 a podle magazínu Kicker za něj Mönchengladbachu zaplatil 12 milionů eur (asi 324 milionů korun).

Dahoud v probíhajícím ročníku německé ligy za Mönchengladbach odehrál 17 zápasů a dal jednu branku. Celkem má v bundeslize na kontě 52 startů a šest gólů. Dalších 17 utkání rodák ze syrské Amudy přidal v Evropské lize.

Jan Preisler / ČTK