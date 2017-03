1. Bundesliga - Dortmund zacílil na dvě hvězdy italských fialek

© zimbio.com - Nikola Kalinič proti Liberci.

Dnes 14:07 - Dortmund by v létě rád získal chorvatské duo, které v současnosti nastupuje v italské Fiorentině. Do Německa by se podle webu Tuttomercato mohl vrátit Milan Badelj, místo Číny by poté Dortmund mohl upřednostnit Nikola Kalinič.

Podle webu Tuttomercato chce Dortmund v létě získat chorvatské duo z Fiorentiny, Milana Badelje a Nikolu Kaliniče.

Prvně jmenovaný už v Německu nastupoval, před odchodem do Fiorentiny v létě roku 2014 působil v Hamburku. Po třech sezónách strávených v Itálii se ale znovu hovoří o jeho přesunu do Bundesligy.

Po dvou letech by poté fialky mohl opustit kanonýr Nikola Kalinič. O jeho služby stály čínské kluby, které dokonce nabízely až padesát milionů eur. Autor devatenácti soutěžních gólů ale v Itálii setrval a s Fiorentinou tak dokončí sezónu.

Následně by ale se svým krajanem mohl posílit tým současného trenéra Thomase Tuchela. Fiorentina ale nemůže očekávat tak vysoké odstupné za tyto hráče. Tuttomercato uvádí, že Dortmund by oba mohl získat za pouhých 40 milionů eur.

V posledních dnech se navíc výrazně spekuluje o tom, že Tuchel zamíří do Anglie a Dortmund převezme nynější trenér Fiorentiny Paulo Sousa. Vezme si k tomu i dva hráče?

