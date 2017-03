1. Bundesliga - Nemocný záložník Götze se vrátí nejdříve v příští sezoně

© Metro - Mario Götze

0 Líbilo se

Dnes 10:28 - Pro německého reprezentačního záložníka Maria Götzeho kvůli zdravotním problémům skončila sezona. Čtyřiadvacetiletý fotbalový mistr světa má poruchy metabolismu a dnes Borussia Dortmund oznámila, že zcela fit bude nejdříve na startu nového bundesligového ročníku, tedy v polovině srpna.

"Jeho sportovním cílem je, aby se plně mohl zapojit do zápasů na začátku nové sezony," uvedl klub. Götze se do Dortmundu vrátil loni v létě po třech letech v Bayernu Mnichov, ale stihl jen 11 ligových zápasů a čtyři dohrál až do konce. Ve většině případů musel střídat.

Za příčinu vleklých svalových zranění odborníci označili poruchy metabolismu a Götze se začal léčit. Nejdříve na začátku léta bude moci začít organismus plně zatěžovat.

Kam dál?

Redakce / ČTK