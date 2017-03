1. Bundesliga - Náhrada za Xabiho Alonsa? Bayern Mnichov si prý vyhlédl záložníka Arsenalu

© sportinglife.com - Granit Xhaka

Dnes 10:21 - Bayern Mnichov se od příští sezóny bude muset vyrovnat s absencí Xabiho Alonsa, jenž se rozhodl pověsit kopačky na hřebík a podle bývalého trenéra Švýcarska Ottmara Hitzfelda by jej v Allianz Areně mohl nahradit záložník Arsenalu Granit Xhaka. Ten po svém letním příchodu v Arsenalu nepřesvědčil, i vinou častých disciplinárních problémů.

Xhaka přišel do Londýna v létě za 30 milionů liber z Borussie Monchengladbach, jenže na Emirates Stadium nenavázal na svoji formu z Bundesligy a osmi žlutými a dvěma červenými kartami jen potvrdil svoji nedisciplinovanost, která jej provázela už v Německu.



Ottmar Hitzfeld, jenž v minulosti vyhrál s Bayernem Ligu mistrů, však svému krajanovi nadále věří a domnívá se, že právě on by mohl být tou pravou náhradou za končícího Xabiho Alonsa.



„Bayern Mnichov má Xhaku určitě na svém radaru,“ svěřil se Hitzfeld pro Basler Zeitung.



„Xhaka je zajímavým tématem pro současné top kluby, navíc když stále pokračuje ve svém vývoji.“



Švýcarský reprezentant zaujal během svého působení s Monchengladbachu, kde si získal pověst špičkového tvůrce hry, neúnavného dříče a skvělého hráče v hlavičkových soubojích, v Arsenalu má však dosud na kontě jediný gól a asistenci.



Kanonýři očekávali, že právě Xhaka bude tím typem štítového záložníka, který klubu dlouhodobě chyběl, švýcarský reprezentant se ale o své místo v sestavě nadále dělí s Francisem Coquelinem, Aaronem Ramseym a Alexem Oxlade-Chamberlainem.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz