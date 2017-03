1. Bundesliga - U fotbalistů Leverkusenu skončil trenér Schmidt

© Analy'sport - Roger Schmidt

0 Líbilo se

Dnes 09:16 - U fotbalistů Leverkusenu po sobotní prohře 2:6 s Dortmundem skončil trenér Roger Schmidt. Vedení klubu odvolalo devětačtyřicetiletého kouče po sérii tří porážek, během které Bayer inkasoval dvanáct branek a skóroval sám čtyřikrát.

Schmidt vedl Leverkusen od dubna 2014 a osudnými se mu staly domácí porážka 2:4 s Atléticem Madrid v úvodním osmifinále Ligy mistrů a bundesligové ztráty 0:2 s Mohučí a 2:6 s Dortmundem. Tým vyhrál jen dva z posledních sedmi zápasů.

"Museli jsme jednat. Moc mě to bolí, protože Rogerovi máme za co být vděční. Pod jeho vedením jsme třikrát prošli do skupiny Ligy mistrů a také zásadně zlepšil práci s mládeží. Ale pro další budoucnost klubu to bylo nevyhnutelné rozhodnutí," citovala agentura SID sportovního ředitele Michaela Schadeho.

Schmidtův nástupce zatím nebyl jmenován, vedení devátého celku tabulky by jméno nového kouče mělo oznámit v nejbližších dnech.

Kam dál?

Redakce / ČTK