1. Bundesliga - Obránce Stuttgartu Grosskreutz se zranil při rvačce

Dnes 11:14 - Německý fotbalista Kevin Grosskreutz skončil po pondělní rvačce v nemocnici. Zranění mistra světa z roku 2014 by však podle prohlášení vedoucího celku druhé bundesligy Stuttgartu neměla být vážná a osmadvacetiletý obránce by měl být už dnes propuštěn domů.

Grosskreutz se do potíží dostal v pondělí v noci poté, co po výhře 2:0 nad Kaiserslauternem s přáteli vyrazil do města. Při potyčce s jinou skupinou utrpěl řeznou ránu na hlavě a musel být ošetřen v nemocnici. Podle agentury AP už policie zadržela čtyři podezřelé.

Grosskreutz ve Stuttgartu působí od loňského ledna a v této sezoně za klub odehrál 16 ligových zápasů a dal jednu branku. Za sebou má také působení v Galatasarayi Istanbul a Borussii Dortmund, se kterou získal dva tituly a zahrál si i ve finále Ligy mistrů.

Redakce / ČTK