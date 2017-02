1. Bundesliga - Dortmundský záložník Götze má poruchy metabolismu

© bild.de - Mario Götze

Dnes 08:47 - Německý reprezentační záložník Mario Götze z Borussie Dortmund má poruchy metabolismu. Zjistila to komplexní vyšetření, která čtyřiadvacetiletý fotbalista podstoupil kvůli vleklým svalovým problémům. Jak dlouho bude Borussii chybět, není zatím jasné.

Götze, autor jediného gólu ve finále mistrovství světa proti Argentině v roce 2014 v Brazílii, se do Dortmundu vrátil loni v létě po třech letech v Bayernu Mnichov. Prožívá ale sezonu hrůzy. V bundeslize nastoupil do 11 zápasů a jen čtyři z nich dohrál do konce. Ve většině případů musel střídat.

"Vyšetření měla odhalit možné příčiny Mariových problémů a jsme rádi, že se zjistily. Kvůli poruchám metabolismu je nyní nezbytné, aby na nějaký čas přestal trénovat a věnoval se léčbě," uvedl klub v prohlášení. Mezi střelce se Götze v této sezoně zapsal jen jednou.

Redakce / ČTK