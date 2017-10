© zimbio.com - Suso se raduje z branky.

Dnes 17:24 - AC Milán je v obrovské krizi a letní posily zatím klubu příliš nepomáhají. Pokud se Rossoneri neprobojují do Ligy mistrů, nastane výprodej. O Susa se již nyní zajímá Tottenham, San Siro by mohl opustit i útočník André Silva. Ten by ovšem mohl setrvat v Serii A.

Pokud se AC Milán nedostane do Ligy mistrů (připomeňme, že po devíti kolech bude ztrácet minimálně šest bodů), nastane letní výprodej.

AC v létě utratilo přes 250 milionů eur, posily ale klubu zatím příliš nepomáhají. Dnes jedna z posil předvedla naprostý opak, když Leonardo Bonucci už ve 25. minutě uviděl červenou kartu.

Zpět ale k letnímu výprodeji. Ten by se podle prvních informací mohl týkat záložníka Susa a útočníka Andrého Silvy. O prvně jmenovaného se intenzivně zajímá Tottenham, který by rád Susa získal již v zimě. Nyní za něj nabízí 22 milionů eur, Suso má ale ve výkupní klauzuli uvedenou sumu 40 milionů eur.

Španělský záložník přitom přišel do Milána v lednu roku 2015 z Liverpoolu za necelé dva miliony. Připomeňme také, že se o něj v létě zajímal Arsenal a musíme s ním tedy taktéž počítat.

Odejít by poté mohl i André Silva, který přitom dorazil na San Siro teprve v létě. O jeho služby stojí Neapol, která hledá kvalitní doplněk k Driesi Mertensovi. Arkadiusz Milik je totiž znovu na marodce a podle italských médií bude v zimě následovat jeho odchod v rámci hostování.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz