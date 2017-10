Serie A - Bývalá hvězda Chelsea Ramires je blízko návratu do Evropy. Kam má namířeno?

© SkySports.com - Ramires

Dnes 20:20 - Bývalý záložník Chelsea Ramires se chystá vrátit do evropského fotbalu a údajně se dohodl na angažmá s italským velkoklubem Interem Milán, kam by měl zamířit na hostování z čínského klubu Jiangsu Suning. Třicetiletý Brazilec odešel z Chelsea v teprve v lednu 2016 za 25 milionů liber, podle svých slov kvůli nejisté pozici v sestavě Blues.

Ramires je pouhých 18 měsíců po svém odchodu ze Stamford Bridge blízko návratu do Evropy, nikoli však do londýnského velkoklubu, nakročeno má totiž podle všeho do Serie A, kde by měl hájit barvy Interu Milán.



Odchod defenzivního záložníka do Číny v lednu 2016 byl velkým překvapením, Ramires ale vždy trval na tom, že mu při přestupu do Asie nešlo o peníze, ale rozhodl se tak kvůli nejisté situaci v Chelsea pod vedením kouče Guuse Hiddinka.



Ramires prohlásil, že jej 70letý trenér jako hráče neměl v oblibě a rozhodl, že defenzivní záložník nebude po zbytek sezóny hrát roli v jeho plánech. V dubnu 2016 ale Ramires připustil, že by se nebránil návratu na Stamford Bridge.



Ten se však nekoná, Ramires je naopak blízko odchodu z Jiangsu Suning do druhého týmu italské ligy Interu Milán, dohoda nicméně bude zatím jen dočasná, protože Inter má v kádru místo už jen pro jednoho hráče mimo EU.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz