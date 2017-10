Serie A - Vidal v zimě údajně posílí Inter, ten kvůli FFP pošle do Anglie Brozoviče

© zimbio.com - Arturo Vidal s Juppem Heynckesem.

Dnes 12:13 - Ne každý je spokojený s tím, že Bayern Mnichov opustil Carlo Ancelotti. Jedním z takových je i chilský záložník Arturo Vidal, který změnil názor a v lednu se s největší pravděpodobností přesune do Milána. Jelikož ale Inter má problémy s Financial Fair Play, bude muset jednu ze svých hvězd obětovat.

V létě Arturo Vidal několikrát Inter Milán odmítl i s ohledem na Juventus, ve kterém působil v letech 2011 až 2015. Po odchodu Carla Ancelottiho z Bayernu se ale podle Tuttomercatowebu situace změnila a Vidal chce do Milána odejít.

Smlouvu má Chilan s německým velkoklubem do léta roku 2019, do Interu by tak v lednu mohl odejít na půlroční hostování s následnou opcí na přestup.

Zdá se navíc, že by se Inter mohl s Bayernem domluvit. Nerazzurri mají ovšem jiný problém, kvůli Financial Fair Play budou muset v případě příchodu Vidala prodat jednu ze stálic klubu.

V tomto případě Tuttosport spekuluje o tom, že Milán opustí Marcelo Brozovič. O chorvatského záložníka, který je nyní kvůli poraněnému svalu na marodce, se v létě zajímaly především anglické celky jako Arsenal či Chelsea, v úvahu přichází i španělské Atlétiko Madrid.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz