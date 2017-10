Serie A - Dybala má na to, aby získal Zlatý míč, říká David Trézéguet

© squawka.com - Paulo Dybala

Dnes 18:14 - Dnes byl zveřejněna první patnáctka hráčů, kteří se nachází ve třicetičlenné nominaci na Zlatý míč. Mezi nejlepšími hráči nechybí ani Paulo Dybala, argentinský útočník, který podle Davida Trezegueta má na to, aby tuto prestižní trofej dříve či později získal.

Třiadvacetiletý Paulo Dybala vstoupil do nové sezony fenomenálním způsobem - v deseti zápasech v dresu Juventusu vstřelil dvanáct branek. Argentinský útočník tak potvrdil své kvality i potenciál, díky kterému byl přes léto spojován s přestupem do Barcelony. Dybala je však pro Juventus velmi důležitým hráčem, což potvrzuje i to, že oproti loňské jednadvacítky letos oblékl dres s číslem deset.

David Trézéguet, který v Juventusu strávil deset let (2000-2010), Dybalu označil za hráče, u kterého čeká, že se dříve či později stane držitelem Zlatého míče.

„Dybala má na to, aby Zlatý míč získal. Ukazuje kvality i správný charakter. Často slyším, jak ho lidé srovnávají s Leo Messim a myslím si, že pro Dybalu je to jedině dobře, protože ho takové poměřování může posunout dál,“ řekl Trézéguet.

Současná dvojice Messi - Ronaldo si však ze Zlatého míče udělala vlastní monopol. Naposledy v roce 2007 se stalo, že Zlatý míč vyhrál někdo jiný než Messi či Ronaldo (v roce 2007 to byl Kaká). Od té doby se prvenství Argentince a Portugalce s větší či menší pravidelností střídá.

Vedle Paula Dybaly jsou na patnáctičlenném seznamu kandidátů na zisk Zlatého míče tito hráči:

Philippe Coutinho (Liverpool a Brazílie), Kevin de Bruyne (Manchester City a Belgie), David de Gea (Manchester United a Španělsko) Paulo Dybala (Juventus a Argentina), Edin Džeko (Řím a Bosna-Herzegovina), Harry Kane (Tottenham a Anglie), N´Golo Kanté (Chelsea a Francie), Robert Lewandowski (Bayern Mnichov a Polsko), Marcelo (Real Madrid a Brazílie), Dries Mertens (Neapol a Belgie), Luka Modrić (Real Madrid a Chrovatsko), Neymar (Paris St-Germain a Brazílie), Jan Oblak (Atlético Madrid a Slovinsko), Sergio Ramos (Real Madrid a Španělsko), Luis Suárez (Barcelona a Uruguay)

Ondřej Pražák / squawka.com