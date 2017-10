Serie A - Inter se v lednu hodlá zaměřit na hvězdu Kanonýrů

© sportinglife.com - Theo Walcott

0 Líbilo se

Dnes 14:16 - Inter Milán dost možná v lednu opustí Antonio Candreva, o kterého se znovu zajímá Chelsea. Z Londýna by poté Nerazzurri mohli získat Theo Walcotta, který v letošní sezóně Premier League zatím nedostává ideální časový prostor.

Theo Walcott odehrál v letošní sezóně sedm duelů, několikrát ale naskakoval pouze z lavičky. V Premier League odehrál jen necelých 50 minut a podle anglických médií není se svým herním vytížením spokojený.

Toho by rád využil Inter Milán, který v lednu hodlá posílit útočné řady. Přijít by mohl Javier Pastore či Alex Teixeira, zájem má vedení Nerazzurri ale právě především o anglického reprezentanta.

O něj Inter stojí už dobrých pět let, nyní má ale podle italských médií největší šanci. Podle Calciomercato.it by Walcott mohl v Interu nahradit Antonia Candrevu, který by mohl zamířit do Londýna, kde o něj stojí úřadující mistr.

Theo Walcott, který v letošní sezóně i přes nedostatek prostoru vstřelil už tři branky, má v Arsenalu smlouvu do roku 2019. Osmadvacetiletý ofenzivní hráč by v případě odchodu do Milána vyšel Nerazzurri na částku okolo pětatřiceti milionů eur.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz