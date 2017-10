Serie A - Barák o Udine: Nehrajeme týmově, naráží na sebe obrovská ega

© Mondo Udinese - Antonín Barák

Dnes 11:24 - Záložník Antonín Barák si vysvětluje nepovedený začátek sezony Udine tím, že fotbalisté severoitalského celku hrají víc na sebe než pro tým a chtějí si vykopat přestup do větších klubů. Přestože dvaadvacetiletý reprezentant po příchodu ze Slavie kvůli zranění vynechal téměř celou letní přípravu, brzy dostal šanci a v posledních pěti ligových utkáních nastoupil v základní sestavě.

"Teď jsem poznal v zápase se Sampdorií, že tam na sebe naráží obrovská ega. Jako Udine absolutně nehrajeme týmově, každý hraje za sebe. Třeba Rodrigo De Paul přihrává jenom (Maxi) Lópezovi, mně nepřihraje nikdy. A když mu nepřihraju, je schopný za mnou běžet přes celé hřiště a nadávat mi," řekl Barák novinářům na setkání s reprezentanty.

"V tomhle je to velká škola. Člověk musí být na hřišti sobec, když to řeknu hanlivě, tak hajzl. Jinak se tam těžko prosadí," dodal dvaadvacetiletý středopolař.

Podle Baráka má i trenér Luigi Delneri svázané ruce. "Moc korigovat to nejde. Když to dělá 95 procent týmu, tak s tím moc neudělá. Je to těžké, pořád zmiňuje tým, tým... Ale Udine je specifické tím, že má hodně mladých hráčů a individuality chtějí zpeněžit. To je filozofie klubu," prohlásil odchovanec Příbrami.

"Myslím, že i hráči jsou do toho trošičku tlačení a chtějí být ti, kdo přestoupí do velkého klubu. V tom náš tým i týmový výkon trpí, kvůli tomu jsme ztratili nějaké zápasy úplně zbytečně," přidal kriticky Barák.

V sobotu však Udine zabralo a v Serii A deklasovalo Sampdorii Janov 4:0. Domácím pomohly hned tři penalty. "Byl to takový zvláštní zápas, ale byl jsem strašně rád, že jsme vyhráli. Úleva byla veliká, protože jsme tři body hodně potřebovali," uvedl Barák, jehož mužstvo poskočilo s šesti body na třinácté místo tabulky.

V září si Barák zahrál i na stadionech AC Milán (1:2) a AS Řím (1:3). "Byly to velké zážitky. V Miláně jsem si to užil hodně. San Siro je úžasný stadion, přišlo kolem 60 tisíc a takovou atmosféru jsem ještě nezažil. I ten zápas se nám povedl, do poslední chvíle jsme bojovali o body. Naopak AS Řím nás jednoznačně přejel, my jsme nebyli dobře připraveni a tam převažovaly spíš negativní pocity," řekl trojnásobný reprezentant.

V devátém ligovém kole čeká Udine úřadující mistr Juventus Turín. "Mají obrovskou kvalitu, i když teď hraje nejlepší fotbal v Itálii asi Neapol. Vím, že Udine se na Juventus celkově docela daří, tak uvidíme. Věřím, že bychom je mohli doma potrápit," uvedl Barák.

V Itálii se již zabydlel. "Už se tam cítím velmi dobře. Neřeším nic nového, už je to takový běžný život a jsem moc spokojený. Cítím na sobě, že se víc a víc zlepšuju v italštině, i když bych potřeboval ještě víc individuálních hodin. Abych se učil, tak se hodně ptám (spoluhráče) Kuby Jankta, který mi hodně pomáhá," dodal Barák.

