Serie A - Montella je v ohrožení, nahradit by jej mohl Conte či Ancelotti

Vincenzo Montella po utkání se Sampdorií.

Dnes 13:58 - AC Milán v létě z celé italské Serie A nakupoval nejvíce a ihned vyhlásil boj o Scudetto. Trenér Vincenzo Montella je tak neustále pod tlakem. Po porážce od Sampdorie se začíná na Apeninském poloostrově spekulovat o jeho případném odvolání.

AC Milán v létě utratil přes 150 milionů eur a vedení vyhlásilo boj o Scudetto. K němu měl pomoci i trenér Vincenzo Montella, který ale nemá vůbec jednoduchou situaci.

V každém kole je pod velkým tlakem, což se ukázalo i o tomto víkendu. Rossoneri nezvládli duel v Janově a Vincenzo Montella není v bezpečí. Gazzetta dello Sport informuje o tom, že by Montella mohl být odvolán v nejbližší době nebo po sezóně.

Pokud by nastala první možnost, AC by vedl do konce sezóny kouč, který by ale dále nezůstal. V Itálii se spekuluje o tom, že by Montellu mohl nahradit Antonio Conte nebo Carlo Ancelotti.

Prvně jmenovaný už na konci sezóny hovořil o tom, že by se rád vrátil do Itálie. Nakonec ovšem zůstal v Chelsea a s londýnským velkoklubem bojuje o obhajobu mistrovského titulu.

V případě Ancelottiho je téměř jasné, že po sezóně opustí Bayern Mnichov. Mocně se spekuluje o odchodu do Číny, ve hře je ale i návrat na San Siro. Bývalý generální ředitel Adriano Galliani nabízel Ancelottimu návrat už v roce 2015, tehdy zkušený italský trenér odmítl. Nyní by ale situace mohla být jiná.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz