Serie A - Šéf Juventusu Agnelli má roční distanc za prodej vstupenek ultras

Dnes 11:31 - Prezident Juventusu Andrea Agnelli nesmí rok vykonávat svou funkci. Italská fotbalová federace ho potrestala za prodej lístků tvrdému jádru fanoušků, kteří jsou podezřelí z napojení na organizovaný zločin. Vítěz posledních šesti ročníků italské ligy rovněž musí zaplatit pokutu 300 tisíc eur (7,8 milionu korun). Viceprezidentem Juventusu je bývalý český reprezentant Pavel Nedvěd, jehož role po dobu Agnelliho trestu zřejmě ještě nabude na významu.

Juventus se proti trestu odvolá s tím, že se chce očistit od spekulací o propojení vedení na organizovaný zločin. Odvolat se chce také vyšetřovatel italské federace Giuseppe Pecoraro, který požadoval pro Agnelliho zákaz činnosti na dva a půl roku.

"Jsem spokojen pouze částečně. Povedlo se dokázat vinu, ale fakta jsou tak závažná, že by si zasluhovala větší trest," cituje Pecorara agentura ANSA. "Myslím, že pohled dalšího soudu by mohl být užitečný s přihlédnutím na to, že zdroje z prodeje vstupenek šly do organizovaného zločinu, což je velmi vážné," dodal.

Jednačtyřicetiletý Agnelli byl obviněn ze zapletení do podvodů se vstupenkami a z kontaktů s kalabrijskou mafií ´Ndrangheta. K setkání s údajným členem mafie Roccem Dominellem, který byl v minulosti za podvody s lístky odsouzen k osmi letům vězení, se přiznal. Nedávno nově zvolený šéf asociace evropských klubů však zdůraznil, že se tak stalo pouze v rámci větších akcí pro fanoušky.

Juventus podle obvinění mezi lety 2011 až 2016 prodával ultras lístky mimo oficiální distribuci a podporoval černý trh. Zaměstnanci Juventusu také prý fanouškům dovolili přinést v roce 2014 na derby s FC Turín zakázané transparenty.

Zákaz na 15 měsíců má také bezpečnostní ředitel Juventusu Alessandro D´Angelo. Ředitel ticketingu Stefano Merulla a bývalý marketingový ředitel Francesco Calvo mají zastavenou činnost v italském fotbale na rok. Každý musí zaplatit 20 tisíc eur.

Redakce / ČTK