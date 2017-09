Serie A - Rabiot by mohl následovat Matuidiho, chystá se přesun do Milána

© zimbio.com - Adrien Rabiot v dresu PSG.

Dnes 16:01 - Blaise Matuidi zamířil v létě z PSG do Itálie a brzy jej může následovat i Adrien Rabiot, dvaadvacetiletý francouzský záložník. O něj v minulosti stály Chelsea či Arsenal, nyní by ale Rabiot mohl zamířit do Interu Milán. Ten už má nachystanou nabídku.

Vše má na starosti ředitel Interu Walter Sabatini, který před třemi lety málem dohodl přestup Rabiota pro AS Řím. Nyní pracuje pro Inter a před ním je stejná výzva, tedy přesun Rabiota do Serie A.

Dvaadvacetiletý záložník strávil v Paříži téměř celou svou kariéru, jen v roce 2013 působil v rámci půlročního hostování v Toulouse.

Rabiot měl v roce 2014 k Vlkům velmi blízko, nakonec ale místo přestupu prodloužil smlouvu do roku 2019. Nyní se spekuluje o tom, že k další obnově kontraktu již nedojde a Rabiot se přesune do Interu. Francouz je v Miláně velmi oblíbený, obdivuje jej i sportovní ředitel Nerazzurri Piero Ausilio.

K přestupu jsou podle Calciomercato.com důležité ale dva momenty. PSG si musí sehnat kvalitní defenzivní náhradu a Inter musí Rabiotovi zaručit ideální pozici na levé straně hřiště. Podle francouzského listu L’Equipe by pak Inter za Francouze zaplatil až 50 milionů eur.

