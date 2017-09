Serie A - Limu chtějí Vlci i Inter, bojovat budou s Manchesterem United

© brazilstats.wordpress.com - Lucas Lima.

Dnes 14:46 - Sedmadvacetiletý brazilský záložník Lucas Lima v zimě opustí svou rodnou zem a zamíří do Evropy. Zájem je o něj poměrně velký, hovoří se o zájmu Interu Milán, Barcelony či AS Římu. Limu ale chce taktéž několik tureckých či anglických klubů.

Kolem Lucase Limy je v posledních měsících skutečně rušno. V roce 2015 jej sledoval Real Madrid, loni měl Brazilce získat Manchester City a následně třeba Crystal Palace.

V létě se hovořilo o zimním přesunu do Barcelony, to ale agent hráče popřel. Jisté nicméně je to, že Lucas Lima v lednu do Evropy zamíří. V Santosu mu totiž končí smlouva a nový kontrakt podepsán nebude.

O sedmadvacetiletého záložníka má zájem několik věhlasných klubů, což nyní v rozhovoru potvrdil hráčův agent Luccas Badia. "Chce ho Inter, AS Řím a Barcelona, sleduje ho ale i Manchester United," řekl Badia pro Haberturk s tím, že ideální variantou by byl přesun na Apeninský poloostrov.

"Jeho smlouva vyprší na konci prosinci a máme spoustu zájemců. Serie A by ale pro něj byla nejvhodnější," doplnil Badia. Sám hráč v létě odmítl přesun do Turecka, přestoupit mohl do Fenerbahce.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz