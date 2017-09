Serie A - Cavaniho návrat do Itálie? Zájem má Neapol, ale i mistr

© sportinglife.com - Edinson Cavani

0 Líbilo se

Dnes 16:42 - Edinson Cavani si nerozumí s novou posilou Neymarem, brazilský útočník navíc chce, aby PSG uruguajského kanonýra prodalo. Cavani by se tak podle posledních informací mohl vrátit na Apeninský poloostrov, zájem mají hned tři kluby.

Od svého příchodu do PSG to Edinson Cavani neměl jednoduché. Po několik sezón byl ve stínu Zlatana Ibrahimoviče, naplno se tak ukázal až loni, kdy Ibra zamířil do Manchesteru United.

Uruguajský útočník nasázel 49 branek a stal se pro pařížský velkoklub jasnou útočnou jedničkou. Jenže v létě PSG za astronomických 222 milionů eur získalo Neymara a zdá se, že se brzy vše změní.

Po několika dohadech ohledně penalt měl Neymar vedení PSG říci, že chce, aby klub Cavaniho v nejbližší době prodalo. A toho chtějí využít hned tři italské celky.

Největší zájem má samosebou Neapol, kde Cavani prožil skvělé období své kariéry. Podle Daily Mail ovšem o Cavaniho stojí i Juventus a Inter Milán, Cavani by tak mohl v útoku doplnit jednoho z Argentinců, Gonzala Higuaína či Maura Icardiho.

Jednoduché to ale žádný tým mít nebude, do boje se případně pustí i Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea či Manchester City.

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz