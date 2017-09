Serie A - Eto´ova budoucnost? MLS a ideálně návrat do Interu

© zimbio.com - Samuel Eto´o během přípravného utkání Antalyasporu.

Dnes 17:45 - Momentálně válí v Turecku, v dresu Antalyasporu načal již svou třetí sezónu. Brzy by ale Samuel Eto´o mohl zamířit do Major League Soccer. Kamerunský útočník má ovšem sen, po ukončení kariéry by se rád vrátil do Interu Milán. V jaké roli?

Hrál za Real Madrid, Barcelonu, Chelsea či Everton. Nejraději ale kamerunský útočník Samuel Eto´o vzpomíná na dvouletou anabázi v Interu Milán, kam by se jednou rád vrátil. V rozhovoru pro Tuttomercatoweb to uvedl poradce Antalyasporu George Gardi.

„Nevyloučil jsem, že se Samuelem nepodepíše po skončení sezóny kontrakt na další ročník. Kariéru ovšem chce dohrát v MLS,“ uvedl Gardi a doplnil.

„Co bude dělat, až opustí fotbalové trávníky? Chce se stát trenérem a z tohoto pohledu má jeden velký sen, rád by jednou převzal Inter Milán,“ překvapil Gardi, který je jinak s Eto´em velmi spokojený.

„Už dvě sezóny hraje v Antalyasporu jako skutečný šampion, však nastřílel téměř čtyřicet branek,“ doplnil Gardi. Eto´o se během prvních dvou let trefil osmatřicetkrát, letos má na svém kontě dosud jedinou trefu.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz