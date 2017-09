Serie A - Vlci si při Schickově premiéře poradili s Hellasem, Škriniar zajistil Interu další výhr

© zimbio.com - Edin Džeko v utkání proti Hellasu.

0 Líbilo se

Dnes 01:19 - Inter zůstává stoprocentní, v rámci 4. kola si dokázal poradit s Crotone. Hrdinou utkání se stal slovenský obránce Milan Škriniar, který osm minut před koncem rozhodl. Slavit může i AS Řím, ten při Schickově premiéře porazil Hellas Veronu 3:0.

AS Řím 3:0 (2:0) Hellas Verona

Branky: 22. Nainggolan, 34. a 61. Džeko

AS Řím má za sebou třetí utkání, z toho druhé úspěšné. Na domácím stadionu si při nepříznivém počasí poradil poměrně hladce s Hellasem Verona.

Už v 7. minutě hostující obranu i gólmana Nícolase překonal Džeko, míč si ale nešťastně ukopl a tak se branky nedočkal. O tři minuty později šel Džeko znovu sám na hostujícího brankáře, tentokrát mu míč poslal do hrudi.

O sedm minut později pálil nebezpečně Ünder, ke smůle domácího týmu ale jen orazítkoval spojnice tyče a břevna. Ve 22. minutě už z toho ovšem branka byla. Po rychlém protiútoku našel El Shaarawy Nainggolana a belgický středopolař se nemýlil.

Po dvanácti minutách to bylo již o dvě branky, parádní centr Florenziho hlavičkou zužitkoval Edin Džeko a nechal zapomenout na své dvě předchozí tutovky.

Po přestávce měl velkou příležitost El Shaarawy, jeden z beků ale zaskočil za překonaného gólmana Nícolase. Po hodině hry ovšem Kolarov nacentroval a Džeko špičkou kopačky definitivně rozhodl.

Vzápětí inkasoval červenou kartu Souprayen a nebylo do řešit. Zvýšit mohl hned dvakrát Stephan El Shaarawy, Nícolas ale vždy velmi dobře zasáhl. To už byl na hřišti Patrik Schick, který v 75. minutě vystřídal Radju Nainggolana. Střelecky se neprosadil, byl ovšem u důležité výhry. AS Řím doma nedal šanci Hellasu a zvítězil 3:0.

Výsledky sobotních zápasů 4. kola italské Serie A:

Crotone - Inter Milán 0:2 (82. Škriniar, 90. Perišić)

Fiorentina - Bologna 2:1 (51. Chiesa, 70. Pezzella - 53. Palacio)

AS Řím - Hellas Verona 3:0 (22. Nainggolan, 34. a 61. Džeko)

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz