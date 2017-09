Serie A - Can má údajně dohodu s Juventusem. A co Iniesta?

© zimbio.com - Emre Can slaví branku.

Dnes 15:41 - Emre Can má údajně dohodu s Juventusem a nejpozději v létě opustí po čtyřech sezónách anglický Liverpool. Stará dáma stojí i o Andrése Iniestu, který by ale podle posledních informací měl brzy začít jednat o prodloužení stávajícího kontraktu.

Emre Can v Liverpoolu o nové smlouvě nejedná a zřejmě ani jednat nebude. Německý středopolař by se brzy měl stát novou posilou Staré dámy.

Podle italských médií se již s italským mistrem dohodl na pětileté smlouvě, která by měla být podepsána nejpozději v létě. Právě 1. července se Can stane volným hráčem, je ale možnost, že by Němec mohl dorazit do Turína i v zimním přestupovém období.

V tom případě by ovšem Juventus za Cana uhradil Reds nějakou tu sumu. V tomto ohledu se spekuluje o částce ve výši deseti až patnácti milionů eur.

Kromě Cana by Juventus rád získal i dalšího záložníka, konkrétně Andrése Iniestu. U něj ale zřejmě úspěšný nebude. Nedávno sice Andrés Iniesta řekl, že o novém kontraktu s Barcelonou nejedná (více se můžete dočíst zde), nicméně nový kontrakt se pro třiatřicetiletého záložníka chystá.

