Serie A - Juventus si vyhlédl tři hvězdy, všechny by mohly přijít zdarma

© skysports.com - Andres Iniesta

0 Líbilo se

Dnes 15:40 - Juventus si pro následující přestupové období vyhlédl hned tři posily, všechny navíc mohou přijít zdarma. Stará dáma finalizuje dohoda pro Emreho Cana, přijít by poté mohl i Andrés Iniesta či Leon Goretzka, který už má ovšem dohodu s Bayernem Mnichov.

Emre Can odmítl podepsat novou dohodu s Liverpoolem a téměř jistě zamíří do Juventusu. Je ale otázkou, kdy německý středopolař do Turína zamíří.

Podle deníku Tuttosport se již Juventus s hráčem dohodl, podepsat by měl pětiletou smlouvu. Dorazit by ale mohl už v lednu, kdy by za něj Juventus zaplatil 10-12 milionů eur. V případě setrvání hráče u Reds by Can poté zamířil do Turína až v létě.

Do Juventusu by mohl zamířit i Andrés Iniesta, kterému po sezóně vyprší kontrakt v Barceloně. I o španělském záložníkovi se mluvilo již v předchozích přestupových oknech, nyní by se ale situace měla brzy vyřešit.

A k této dvojici by se mohl připojit i Leon Goretzka, dvaadvacetiletý defenzivní hráč Schalke 04. Podle některých médií má Goretzka ústní dohodu s Bayernem Mnichov, vše by ale mohl změnit Benedikt Höwedes, bývalý spoluhráč Goretzky, který před několika dny zamířil právě k úřadujícímu italskému mistrovi.

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz