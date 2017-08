Serie A - Barcelona nabídla za Dybalu 160 milionů eur. Co na to Juventus?

Nechápu, co by na tom mělo být zoufalého. Snaží se posílit tým, Dybala je skvělý perspektivní fotbalista, peněz mají jak šlupek a s ohledem na skutečnost, že tahají klenot Juve je pochopitelné, že musí zaplatit.

To ani nekomentuju, že by Dybalu chtěla většina velkých klubů, jen na to nemají prachy.