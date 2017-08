Serie A - Útočná škatulata v Itálii: Théréau míří k fialkám, Lazio by mohlo získat Péreze

© express.co.uk - Je Lucas Pérez na odchodu?

Dnes 19:58 - Cyril Théréau a Leandro Pavoletti už dres změnili, brzy by se mohli přidat M´Baye Niang a Domenico Berardi. Z Premier League by poté na Apeninský poloostrov mohl stěhovat Lucas Pérez, o jeho služby stojí Lazio Řím.

Berardiho chce Neapol

Neapol na poslední chvíli chtěla získat Patrika Schicka, to se ale nepovedlo. Svou pozornost tak otočila na Domenica Berardiho ze Sassuola.

Součástí dohody by mohli být Duván Zapata a Ivan Strinič. Prvního jmenovaného chce Neapol prodat za 25 milionů eur, Strinič by mohl stát pouhých 5 milionů eur. Berardi má poté podle Partenopei cenu 25 milionů eur, Sassuolo by tak případně ještě mělo něco málo doplatit.

Je ale otázkou, zda s touto nabídkou budou v Sassuolu souhlasit. V úvahu poté přichází jen výměna Berardiho za Zapatu či případné hostování italského útočníka.

Pavolettí opouští Neapol

Když v zimě Leandro Pavoletti přestupoval z Janova do Neapole, jistě by si nemyslel, že za půl roku bude účastníka Ligy mistrů opouštět.

Pavoletti se stal nyní novou posilou Cagliari. Italského kanonýra tento celek získal na roční hostování s povinnou opcí na přestup, celkem za něj zaplatí 12 milionů eur.

Théréau poslal Rebiče do Německa

Další parádu předvedla Fiorentina. Za dva miliony eur získala útočníka Cyrila Théréaua z Udinese, který má na začátku letošní sezóny skvělou formu.

Díky tomu fialky uvolnily Anteho Rebiče do Německa, ten na hostování míří do Frankfurtu. V případě uplatnění opce dostane Fiorentina 4 miliony eur. A náhradu už má i Udine, z Turína přichází Maxi López.



Cyril Théréau je novým hráčem Fiorentiny. (zdroj: zimbio.com)

Turín chce Nianga

A jelikož Turín prodal Maxiho Lópeze do Udine, nahradit jej bude chtít M´Baye Niangem z milánského AC. Za něj by Turín měl zaplatit 16 až 17 milionů eur.

Lazio jde po Pérezovi

Jediný mimoitalský přestup útočníka by dnes mohlo dotáhnout Lazio, které stojí o útočníka Arsenalu Lucase Péreze.

Dohoda s Arsenalem ale údajně nebude jednoduchá. Zatímco Římané by preferovali roční hostování, anglický celek by se Péreze nejraději zbavil na trvalo. Zájem měla La Coruňa, se svou nabídkou ovšem neuspěla. Dopadne jinak Lazio?



Zamíří Lucas Pérez do Lazia Řím? (zdroj: zimbio.com)

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz