Serie A - Jovetič nahradí Mbappého, Gabigol míří do Portugalska

Dnes 14:48 - Inter Milán opouštějí hned dva útočníci. Stevan Jovetič jde do Monaka nahradit Kyliana Mbappého, Gabriel Barbosa míří do Portugalska. V Benfice Lisabon ale bude pouze hostovat, to černohorský útočník opouští Nerazzurri natrvalo.

Stevan Jovetič je v Monaku a ještě dnes by měl být uzavřen jeho přestup. Černohorský útočník byl navíc vyfocen v dresu s číslem deset. Toto číslo má ale momentálně Kylian Mbappé.

Jeho přesun do PSG je tak téměř stoprocentní. A to samé platí u Jovetiče, za kterého Inter Milán vyinkasuje 11 milionů eur.

Inter ovšem neztrácí jen jednoho útočníka, na odchodu je i Gabigol, který přitom loni přicházel k Nerazzurri za neuvěřitelných 25 milionů eur. Brzy jednadvacetiletý útočník odehrál loni jen něco málo přes 150 minut a na své konto si připsal jednu branku.

Nově bude působit v Portugalsku, na roční hostování jej získá Benfika Lisabon. Součástí dohody by ale neměla být opce na trvalý přestup, po sezóně by se tak Brazilec měl vrátit do Itálie.

