Serie A - Neapol přišla se svou supernabídkou pozdě, Schick přestoupí k Vlkům

Dnes 17:43 - Patrika Schicka získá AS Řím, k přestupu by mělo dojít do zítřejšího odpoledne. O českého útočníka stála v nedávné době i Neapol, která nabízela za Schicka 10 milionů eur a tři hráče k tomu. Nabídka ale zřejmě přišla pozdě, Schick se stane Vlkem.

Původně měl Patrik Schick zamířit do Juventusu. Kvůli malému kardiologickému problému, který již byl navíc vyřešen, ale z přestupu sešlo.

Poté se zdálo, že Schick skončí v Interu Milán. Ani to ale nakonec nevyšlo, nyní Piero Ausilio objasnil, že Nerazzurri na něj neměli peníze.

Do boje tak vstoupil AS Řím a zdálo se, že je rozhodnuto. Na poslední chvíli se o Schicka přihlásila Neapol, která Sampdorii učinila skvostnou nabídku. Za Schicka 10 milionů eur a tři hráče k tomu, konkrétně obránce Lorenza Tonelliho a Ivana Striniče a útočníka Duvána Zapatu.

Neapol ale přišla pozdě, přestup do Říma je již hotovou věcí. Schick by měl k AS zamířit na roční hostování za 6 milionů eur, součástí bude povinná výkupní klauzule, ta je nastavená na 30 milionů eur plus bonusy. Celkově by tak Schick měl vyjít na 38 milionů eur.

Před rokem přitom Schick přicházel do Itálie za pouhé 4 miliony eur. Sampdoria tedy za českého útočníka získá celých 34 milionů eur.

