Serie A - Sabatini připustil ztrátu Schicka, ten míří k Džekovi

Dnes 14:58 - Sportovní ředitel Interu Milán Walter Sabatini přiznal, že Inter Milán již nemá šanci získat českého útočníka Patrika Schicka. O kanonýra Sampdorie Janov se intenzivně zajímal i Juventus, nakonec ale Schick zamíří k Edinu Džekovi do AS Řím.

Juventus Patrika Schicka odmítl kvůli mírným zdravotním problémům se srdcem. Následně tak byl dvaadvacetiletý útočník blízko k přestupu do Interu Milán, ani ten jej ale nakonec nezíská

Dnes to připustil techický ředitel Nerazzurri Walter Sabatini. Podle něj je téměř jisté, že český útočník zamíří do římského AS k Edinu Džekovi.

"Je na 99 procent jisté, že Schick oblékne dres Giallorosso. Dalších jednání už se účastnit nebude," řekl Sabatini v rozhovoru pro Il Messaggero.

Podle tohoto listu už se Schick v Janově se všemi rozloučil, zkontroval svůj hotel a přestup do Říma si vyjednal. Víkendové utkání Sampdorie proti Fiorentině se jej už tak nebude týkat. Místo toho by se měl do konce týdne stát novou posilou římských Vlků.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz