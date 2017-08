Serie A - Kalinič je hráčem AC, Interu chce dát hattrick

© talkSPORT - Nikola Kalinič

Dnes 11:43 - Fotbalový klub AC Milán získal jedenáctou letní posilu. Chorvatský útočník Nikola Kalinič přišel z Fiorentiny na hostování s povinnou opcí a podepsal smlouvu do konce června 2021.

Nikola Kalinič zamířil do Itálie před dvěma lety z Dněpropetrovsku a ve Fiorentině odehrál dohromady 83 duelů, během kterých si na své konto připsal 33 branek.

Další bude přidávat v Miláně, který se konečně dohodl s Fiorentinou na kompenzaci. Rossoneri za Chorvata zaplatí celkem 25 milionů eur. Pět milionů eur bude stát hostování, dalších 20 milionů eur poté k fialkám doputuje po přestupu.

Kalinič by měl nastoupit už do víkendového utkání proti Cagliari, sám se ale velmi těší na milánské derby proti Interu Milán. V tomto ohledu by rád navázal na svůj výkon z roku 2015, kdy Interu vstřelil hattrick. "Bylo skvělé, když jsem dal Interu tři branky. Pokusím se to zopakovat i v Miláně," řekl Kalinič pro Gazzettu dello Sport.

AC po příchodu nových majitelů investoval do nových hráčů zhruba 200 milionů eur (5,2 miliardy korun). Před Kaliničem už angažoval Leonarda Bonucciho, dalšího stopera Matea Musacchia, útočníky Andrého Silvu a Fabia Boriniho, záložníky Hakana Calhanoglua, Lucase Bigliu a Francka Kessieho, beky Andreu Contiho s Ricardem Rodríguezem a brankáře Antonia Donnarummu, staršího bratra současné gólmanské jedničky Gianluigiho.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz, ČTK