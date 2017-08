Serie A - Schick podle italských médií zřejmě posílí AS Řím

© FourFourTwo - Patrik Schick

Dnes 09:38 - Podle italských médií má útočník Patrik Schick momentálně nejblíže do AS Řím. Poté, co nevyšel jeho přestup ze Sampdorie Janov do Juventusu, usiloval o českého fotbalistu Inter Milán. Jenže Nerazzurri udrželi chorvatskou ofenzivní oporu Ivana Perišiče a Schicka nemohou koupit, protože by nesplnili pravidla finanční fair play, tvrdí Gazzetta dello Sport.

Sampdoria údajně souhlasila s tím, že by z Interu přišel italský reprezentant brazilského původu Éder, což by transakci umožnilo. O Édera však nechce přijít kouč Luciano Spalletti.

"Schick je hráč, který se nám líbí. Kdybychom zájem popírali, byla by to lež. Pracovali jsme na tom rok. Ale jsou tu finanční aspekty, což znamená, že se to nevyvíjí dobře," uvedl dnes sportovní ředitel Interu Piero Ausilio.

O tom, že by Schick mohl odejít do AS Řím, mluvil v pátek šéf Sampdorie Massimo Ferrero. "Chtějí ho, Patrikovi by se líbilo hrát v Římě," uvedl.

Schick by měl stát přibližně 30 milionů eur (781 milionů korun), což by z něj udělalo druhého nejdražšího českého fotbalistu všech dob po Pavlu Nedvědovi. Vedení AS původně usilovalo o alžírskou hvězdu Rijáda Mahrize z Leicesteru, který však odmítl hráče pustit za 35 milionů eur a italský klub odmítl přihazovat.

