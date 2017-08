Serie A - Velké plány má i Řím, místo Mahreze chce Cuadrada, na cestě je další Nizozemec

© The Sun - Juan Cuadrado

0 Líbilo se

Dnes 16:32 - AC Milán a Juventus posilovaly ve velkém, toto duo se bude v posledních dnech snažit dohonit Inter Milán a taktéž AS Řím. Ten už upustil od zisku Riyada Mahreze, místo něj si vyhlédl Juana Cuadrada. Kromě něj by ale mohli dorazit další tři velmi kvalitní hráči.

Inter Milán má v plánu získat minimálně pět hráčů, podobně je na tom i AS Řím. Ten by do konce srpna rád posílil především zálohu a útok.

Co se útočné řady týče, přijít by mohl Domenico Berardi či Munir El Haddadi. Pravděpodobnější je příchod druhého jmenovaného, útočník Barcelony totiž nemá v katalánském klubu nic jistého a Španěl by rád hrál pravidelně.

Jisté místo ovšem mají Lionel Messi a Luis Suárez, větší šance na pravidelný herní režim poté mají i Gerard Deulofeu či Paco Alcácer. Webová stránka Calciomercato.it přišla s informací, že právě El Haddadi má největší šanci stát se Vlkem.



Munir El Haddadi loni hostoval ve Valencii. (zdroj: zimbio.com)

AS se budou snažit i o Domenica Berardiho, ten by mohl obnovit spolupráci s trenérem Eusebiem Di Francescem. Sassuolo ale chce italského kanonýra udržet za každou cenu.

Do zálohy poté Římané hledají především náhradu za Mohameda Salaha. Riyad Mahrez do Itálie nepřestoupí, první volbou tak nyní je Juan Cuadrado z Juventusu. Ten by mohl opustit italského mistra v případě, že Juventus získá i Balde Diao Keitu. V tom případě by AS získal kolumbijského záložníka za 30 milionů eur.

Přijít by mohl i Quincy Promes, který by se v Římě potkal se svými krajany, Kevinem Strootmanem a Rickem Karsdorpem. Promes se propracoval na vynikající ofenzivního záložníka, v loňské sezóně zaznamenal v dresu Spartaku Moskva 12 branek, letos se trefil už pětkrát v sedmi duelech.



Quincy Promes má v Rusku vynikající formu. (zdroj: zimbio.com)

Podle italských médií by bývalý záložník Twente mohl do Itálie zamířit za 25 milionů eur. A konečně, AS Řím se stále zajímá o Emreho Mora.

Toho má v hledáčku i Inter Milán či Fiorentina, hlavním favoritem má ovšem nyní být AS Řím. Tureckého středopolaře by chtěl na roční hostování s následnou opcí na přestup.

Kam dál?

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz