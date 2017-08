© bleacherreport.com - Arturo Vidal

Dnes 12:22 - Inter Milán hodlá závěr srpna pořádně okořenit. V plánu má totiž získat minimálně pět nových hráčů. Dorazit má útočník Patrik Schick, do zálohy by si Nerazzurri přáli Emreho Mora a Arturo Vidala, výrazné posílení má poté potkat obrannou řadu.

Inter to s útokem na Scudetto myslí vážně. V létě dosud více posilovaly AC Milán a Juventus, Nerazzurri ale v závěru přestupového období chystají několik výrazných počinů.

Tím prvním by mělo být dotažení přestupu českého útočníka Patrika Schicka, hráč Sampdorie by měl přijít na 30 milionů eur.

Ve hře je poté zisk Emreho Mora z Borussie Dortmund, za tureckého záložníka má Inter dát v rámci hostování 3 miliony eur, součástí má být i opce na trvalý přestup.



Emre Mor nakonec do Interu Milán? (zdroj: zimbio.com)

Zájem má Inter i o Arturo Vidala, i když sám hráč několikrát řekl, že pokud by se měl vrátit do Itálie, tak jedině do Turína. Přesto to Inter zkouší, Bayernu by italský celek mohl nabídnout až 70 milionů eur.

A nyní k defenzivě. Inter Milán hodlá získat dvojici z Manchesteru City, konkrétně Nicoláse Otamendiho a Eliaquima Mangalu. S Francouzem už Pep Guardiola nepočítá a podobně na tom má být i prvně jmenovaný, který ovšem první kolo Premier League odehrál.



Otamendi a Mangala nově v Interu? (zdroj: zimbio.com)

Vedení Interu doufá, že by oba hráče mohlo získat na roční hostování s následnými opcemi na přestup. Poslední posilou by poté měl být portugalský obránce ve službách španělské Valencie Joao Cancelo. Třiadvacetiletý bek by se měl stát součástí výměny, opačným směrem poputuje Geoffrey Kondogbia.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz