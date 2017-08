Serie A - Kalinič vynechal trénink a blíží se přestupu, fialky ale získaly Simeoneho a udržely Badelje

© zimbio.com - Giovanni Simeone se raduje z branky.

Dnes 19:13 - Fiorentině se po prodeji klíčových hráčů začíná dařit. Nikola Kalinič sice vynechal trénink a s největší pravděpodobností zamíří do Milána, tým z Florencie už ovšem našel náhradu v podobě Giovanniho Simeoneho. A to není zdaleka vše.

Fiorentina v červenci prodávala jednoho hráče za druhým, nyní navíc odejde Nikola Kalinič. Chorvatský útočník vynechal poslední trénink fialek a jeho přestup do milánského AC je téměř jistotou.

Rossoneri by za něj měli zaplatit 25 milionů eur, stále ovšem není jasné, jak k platbě dojde a zda nakonec nebude rozvržena do více let.

Jinak ale fialky začínají být na přestupovém trhu úspěšní. Naposledy získaly náhradu za Kaliniče, syna trenéra Diega Simeoneho Giovanniho. Dvaadvacetiletý útočník podepsal s Fiorentinou pětiletou smlouvu, Janov za něj vyinkasoval 15 milionů eur, další tři miliony mohou dorazit do Janova v podobě bonusů.

Kromě toho fanoušci fialek obdrželi další radostnou zprávu. S týmem zůstává chorvatský záložník Milan Badelj. Ten přiznal, že výraznou úlohu v jeho setrvání sehrál trenér Stefano Pioli.

"Měl jsem nabídky, nejblíže jsem měl k AC Milánu. Ve Fiorentině jsem ale šťastný. Může za to i Pioli. Je to neobyčejný trenér, neptal se mě na to, jestli chci odejít nebo ne. Netlačil na mě a dal mi svobodu," zdůvodnil své setrvání Chorvat.

