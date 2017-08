Serie A - Matuidi se stane hráčem Juventusu, mistr má zájem i o Fellainiho

© thesun.co.uk - Blaise Matuidi přestupuje do Juventusu.

Dnes 18:08 - To se Juventusu povedlo! Z Paris St. Germain italský mistr získá Blaise Matuidiho, francouzský středpolař navíc nebude vůbec drahý. Kromě něj si Stará dáma vyhlédla i Marouane Fellainiho, toho ale Manchester United jen tak neprodá.

Tohle se Juventusu skutečně vydařilo! Blaise Matuidi měl ještě loni stát až 50 milionů eur, nyní do Turína přichází za pouhých 15 milionů eur!

Matuidi již je v Turíně, ještě dnes se podrobí zdravotní prohlídce a následně podepíše tříletou smlouvu na 4,5 milionů eur ročně. Třicetiletý Francouz, který s PSG čtyřikrát triumfoval v Ligue 1, by už tak měl zasáhnout do sobotního střetnutí proti Cagliari.

Kromě toho by ale Stará dáma mohla získat i Marouane Fellainiho z Manchesteru United. Tvrdí to deník Sun, podle kterého Juventus hodlá Rudým ďáblům nabídnout až 25 milionů eur.

Podle italských deníků je ale tento přesun dosti nepravděpodobný. Udál by se jen v případě, že by Claudio Marchisio zamířil do Chelsea a Manchester United by přesun belgického záložníka povolil. José Mourinho ale několikrát prohlásil, že Belgičan na prodej není.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz