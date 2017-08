Serie A - Barcelona podle médií upustila od Dybaly, ve hře je ale Mahrez

© zimbio.com, fotbalportal.cz, logos.wikia.com - Dybala odmítl Barcelonu

Dnes 18:20 - Paulo Dybala s největší pravděpodobností zůstane v Turíně. Podle španělského listu Mundo Deportivo mu vedení Barcelony oznámillo, že k Lionelu Messimu ideálně nepasuje. Rozdílné by to mohlo být u Riyada Mahreze, o kterého stále stojí AS Řím.

Barcelona je v posledních týdnech výrazně propojena s italským fotbalem. Katalánský velkoklub několikrát nabízel za Paula Dybalu, naposledy údajně až 150 milionů eur. Nyní je ale vše jinak, podle listu Mundo Deportivo se žádný přestup konat nebude.

Ne, že by tedy Juventus s nabídkou souhlasil, ale zároveň vedení Barcelony argentinskému střelci oznámilo, že se ideálně nehodí k dvojici Lionel Messi - Luis Suárez. Především poté k prvnímu jmenovanému.

Náhradníkem Neymara by se tak mohl stát Riyad Mahrez, který byl v posledních týdnech spojován s přesunem do Říma, Vlci ale stále nenabídli požadovaných 40 milionů eur.

Naposledy AS nabídlo 35 milionů eur, informoval o tom deník Corriere dello Sport. Vzápětí ale Leicester zvýšil požadované odstupné na 45 milionů eur a s touto sumou od Římanů Leicester počítat nemůže.

Jiné to ale může být s Barcelonou, která údajně chystá za alžírského středopolaře nabídku. Právě Mahrez by nakonec v Barceloně mohl Neymara nahradit.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz