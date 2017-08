Serie A - Strootman do Turína nezamíří, nepotřebný hráč Arsenalu by ale mohl

© zimbio.com - Jack Wilshere v dresu Bournemouthu.

Dnes 18:04 - Kevin Strootman s nikým z Juventusu nemluvil a soustředí se jen na novou sezónu s Vlky. Stará dáma ale po porážce od Lazia v italském Superpoháru chce posílit, přijít by mohl Jack Wilshere či Nizozemec Stefan de Vrij.

Juventus v italském Superpoháru podlehl Laziu Řím, který tak po osmi letech může opět slavit. Stará dáma inkasovala v souboji s Římany tři branky a proto hodlá činit.

V poslední době se hodně spekulovalo o příchodu Kevina Strootmana, ten ale vše vyvrátil. "Ne, s nikým z Juventusu jsem nejednal. Myslím jen na Řím a na novou sezónu," odmítl všechny spekulace nizozemský středopolař.

Stará dáma by ale v dohledné době mohla získat Emreho Cana a zcela senzačně také Jacka Wilsherea. O něj už loni stály AC Milán a AS Řím, anglický reprezentant ale přestoupil do Bournemouthu. Po sezóně ale Wilshere The Cherries opustil a vrátil se do Arsenalu.

Ten s ním ovšem nepočítá a Angličan tak je na prodej. Zájem o něj má Newcastle, ve hře je ale i možnost přesunu do Turína.

Kromě záložníků se začíná hovořit i o posile do obrany. Přijít by mohl Stefan de Vrij, za něj chce Lazio minimálně 40 milionů eur. Juventus si ovšem chce počkat do konce sezóny, kdy se Nizozemec stane volným hráčem. S de Vrijem už údajně jednal, nic jistého ale obhájce Scudetta nemá.

