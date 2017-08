Serie A - AC otáčí pozornost na Immobileho. Kalinič by v Anglii mohl nahradit hvězdu

© zimbio.com - Ciro Immobile slaví branku.

Dnes 14:30 - AC Milán Nikolu Kaliniče možná nezíská, stále totiž nenabídl požadovanou sumu italským fialkám. Místo toho by Chorvat mohl zamířit do Anglie, v Evertonu by mohl nahradit Romelua Lukakua, který zamířil do Manchesteru United. A koho nakonec získají Rossoneri?

Nikola Kalinič chce zůstat v italské Serii A a rád by přestoupil právě do milánského AC. S hráčem už se celek, který za posily letos utratil již přes 210 milionů eur, dohodl, s Fiorentinou ovšem ne.

AC navíc dostalo od fialek ultimátum, do pátku má nabídnout požadovanou sumu. To se ovšem zatím nestalo a Rossoneri dost možná o Kaliniče nakonec přijdou.

Nabídka totiž přišla z Anglie, Chorvata si vyhlédl Everton, který hledá kanonýra, jenž by nahradil Romelua Lukakua, nynějšího útočníka Manchesteru United. Toffees za Kaliniče nabídli 25 milionů eur plus další bonusy v hodnotě pěti milionů eur.

Milán tak chorvatského útočníka nejspíš nezíská. Místo toho otočil svou pozornost do Říma, kde zatoužil po hvězdě tamního Lazia.

Přijít by mohl Ciro Immobile, který v loňské sezóně nasázel šestadvacet branek a potvrdil, že mu italská liga skutečně svědčí. Římané za něj loni zaplatili jen 8,5 milionů eur, nyní se jeho cena pohybuje od třiceti do padesáti milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz