Serie A - Mor, Mahrez, Schick. Jak se vyvíjí tři očekávané přestupy?

© goal.com - Patrik Schick

0 Líbilo se

Dnes 17:47 - Emre Mor, Riyad Mahrez, Patrik Schick. Český útočník už v Itálii působí, přesto by měl změnit dres. Do Itálie se poté chystají i první dva jmenovaní. Co nového je u těchto hráčů a kam by nakonec mohli zamířit?

Patrik Schick

Patrik Schick do Juventusu s velkou pravděpodobností nezamíří. O českého útočníka momentálně nejvíce stojí Inter Milán, kde by se nakonec mohl podrobit nové zdravotní prohlídce.



Patrik Schick v utkání proti veronskému Chievu. (zdroj: zimbio.com)

Pokud bude úspěšná, Inter za něj Sampdorii zaplatí 30 milionů eur. Do hry by ale rád vstoupil i AS Řím, podle Corriere dello Sport je ovšem dost možná pozdě. Do konce týdne by se totiž Schick mohl stát novým hráčem Nerazzurri.

Emre Mor

Turecký reprezentant měl blízko k Fiorentině, nakonec se zdálo, že skončí v Interu Milán. Ten ale mladého ofenzivního hráče chtěl na hostování, což Dortmund odmítl.

Pokud Inter skutečně Mora chce, má rovnou zaplatit 20 milionů eur. I kvůli Schickovi se ale nyní Inter rozhoduje, co dál.

Zájem o Emreho Mora mělo i Fenerbahce, prezident klubu Aziz Yildirim ale potvrdil, že Dortmund by raději svého hráče poslal do Itálie. "Udělali jsme za něj nabídku. Dortmund ale chce Mora raději v Interu. Je to proto, jelikož Borussia chce hráče Interu," řekl Aziz Yildirim s tím, že za Mora istanbulský celek nabízel 2 miliony eur v rámci hostování a dalších 8 milionů eur v případě uplatnění opce.



Emre Mor je na cestě do Interu Milán. (zdroj: zimbio.com)

Riyad Mahrez

Alžírský fotbalista chce Leicester opustit, první kolo za Lišky ale zřejmě odehraje. O Mahreze stojí AS Řím, podle informací Corriere dello Sport ale neuspěl se dvěma nabídkama a další už údajně nepřijde.

Do hry ale vstoupil Inter Milán. Pokud Nerazzurri opustí Antonio Candreva (a zamíří do Chelsea), mohl by milánský celek za Mahreze zaplatit 40 milionů eur.

Walter Sabatini, technický ředitel Interu, se již sešel se zástupci Leicesteru, ke konkrétní nabídce ale dosud nedošlo.



Riyad Mahrez před přípravným duelem. (zdroj: zimbio.com)

Kam dál?

Více informací o Inter Milán naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz