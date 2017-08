Serie A - Juventus by měl získat Cana, nabízí i za Matuidiho či hvězdu Vlků

© Daily Express - Emre Can

0 Líbilo se

Dnes 17:17 - Juventus by rád do začátku nové sezóny italské Serie A získal alespoň dva kvalitní středopolaře. Podle posledních informací se přiblížil k zisku Emreho Cana z Liverpoolu. Zájem má Stará dáma i o Blaise Matuidiho z Paris St. Germain či o nizozemskou hvězdu římského AS.

Juventus do toho musí pořádně šlápnout, neboť přestupovému období zatím kraluje AC Milán. Trenér Massimiliano Allegri chce posílit především záložní řadu, což by se mohlo povést už do konce týdne.

Z Liverpoolu by podle Corriere dello Sport měl dorazit teprve třiadvacetiletý středopolař Emre Can. Toho anglický celek prodat příliš nechce, jelikož mu ale po následující sezóně skončí smlouva a k novému kontraktu se zatím příliš nemá, pravděpodobně nakonec Reds opustí.

Liverpool za něj požaduje 30 milionů eur, momentálně Stará dáma nabízí částku o pět milionů eur nižší. Očekává se ale, že Reds budou s nabídkou souhlasit.

Další posilou by mohl být Blaise Matuidi z Paris St. Germain. Francouzský celek zaplatil za Neymara neuvěřitelných 222 milionů eur a tak musí kvůli Financial Fair Play obětovat pár hráčů. Matuidi by tak mohl odejít za pouhých 25 milionů eur včetně bonusů.



Blaise Matuidi v utkání proti PSG. (zdroj: zimbio.com)

Třetím adeptem na dres Bianconeri je Kevin Strootman z AS Řím. Tento sen se ale Juventusu zřejmě nesplní, jelikož je Nizozemec klíčovým hráčem Vlků a vedení AS rozhodně nemá v úmyslu posilovat konkurenci.

Přesto to Juventus zkouší. Do 1. srpna měl Strootman ve smlouvě výkupní klauzuli ve výši pětačtyřiceti milionů eur, nyní to podle deníku Tuttosport zkouší mistr s částkou 25 milionů eur. Zdá se ovšem, že v tomto případě rozhodně úspěšný nebude.

Kam dál?

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz