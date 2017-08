Serie A - Za Dybalu nabízí i Real Madrid, mohl by být úspěšnější

© youtube.com - Paulo Dybala do Realu Madrid?

Včera 19:16 - Barcelona hledá náhradu za Neymara, který si to namířil do Paris St. Germain. Prvním na seznamu je Paulo Dybala, s úspěchem se ale katalánský velkoklub nejspíše nesetká. Úspěšnější by mohl být Real Madrid. Kromě velké finanční sumy totiž nabízí i adekvátní hráčskou náhradu.

Podle La Gazzetty dello Sport Barcelona nabízí 120 milionů eur plus bonusy v hodnotě dalších dvaceti milionů eur nebo 100 milionů eur plus Andrého Gomese a Rafinhu k tomu. Corriere dello Sport zase hovoří o tom, že Barca uvolní na Dybalu 120 milionů eur nebo nabídne částku o třicet milionů eur nižší a Andrése Iniestu.

Zdá se ale, že žádná nabídka se s úspěchem nesetká. Juventus Dybalu prodat nechce, do Španělska jej pošle jen v případě, že o to sám hráč požádá.

A to by podle posledních informací mohl, ovšem místo do Barcelony by chtěl Dybala zamířit do Realu Madrid. Ten už navíc má plán, jak argentinského střelce získat. A podle italských médií by mohl být úspěšnější.

Tuttosport uvádí, že Real Madrid dá Juventusu 80 až 85 milionů eur a chorvatského záložníka Matea Kovačiče k tomu. Právě Kovačič údajně patří mezi hráče, které chce vedení Staré dámy získat. Turínský velkoklub si myslí, že právě Chorvat může být skvělou posilou do středu zálohy.

Florentino Perez se tak brzy chce sejít s představiteli Bianconeri a jednat o možném prodeji Paula Dybaly. Blíží se nám další megapřestup?

