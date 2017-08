Serie A - Fiorentinu opustí Kalinič a možná i Chiesa. FIalky ale konečně hovoří i o příchodech

© zimbio.com - Stevan Jovetić

Včera 17:08 - Fiorentina v létě zatím jen prodávala, rozprodej hráčů navíc nekončí. Odejít by měl Nikola Kalinič a blízko k přestupu je údajně i Federico Chiesa. Vedení fialek ale konečně hovoří i o posilování. Do Florencie by se mohl vrátit Stevan Jovetič!

Federico Bernardeschi, Borja Valero, Matias Vecino, Gonzalo Rodriguez, Josip Iličič a Ciprian Tatarusanu. Tyto borce už Fiorentina ztratila a stále to není konečný sumář.

Do AC Milán míří Nikola Kalinič, Fiorentina by za něj měla inkasovat 25 milionů eur. A odejít může i Federico Chiesa, teprve devatenáctiletý záložník.

Podle posledních informací je Chiesa dohodnutý s Neapolí, fialky za něj dostanou 40 milionů eur. Má to ovšem jeden háček, Neapol si jej může dovolit jen tehdy, pokud pronikne do základní skupiny Ligy mistrů. A proti francouzskému Nice to nebude vůbec jednoduché.

Kromě prodávání se ale zdá, že vedení fialek konečně své fanoušky i potěší. Za deset milionů eur by mohl dorazit útočník Jesé Rodríguez z Paris St. Germain. Bývalý útočník Realu Madrid se ve Francii příliš neprosadil a po příchodu Neymara už nemá jistou ani lavičku.

Kouč Stefano Pioli by se ovšem mohl dočkat i jednoho velkého podpisu. Do Florencie by se mohl vrátit Stevan Jovetič! Ten momentálně hraje za Inter Milán, poslední půlrok hostoval v Seville a Inter o něj údajně příliš nestojí.

Trenér Luciano Spalletti mu ale v přípravě dal několik šancí a Jovetič má poměrně dobrou formu, v přípravných zápasech zaznamenal už tři branky.

