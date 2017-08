Serie A - Chtěl bych s AS mluvit, říká Mahrez. Posílí Vlky i Pérez?

© SkySports.com - Riyad Mahrez

Dnes 18:09 - AS Řím znovu nabídl za Riyada Mahreze, tentokrát dokonce 35 milionů eur. Sám hráč by rád do Itálie přestoupil, dokud ovšem Leicester nepřijme nabídku italského celku, jednat s Římany nebude. Dále se spekuluje o zisku Lucase Péreze, na pravou míru dnes vše uvedl hráčův agent.

AS Řím se nezvádá a za Riyada Mahreze znovu nabízí, tentokrát 35 milionů eur. Platbu by ovšem chtělo rozdělit, jednalo by se tak o takové roční hostování s povinnou opcí na přestup.

Římané takto úspěšně dojednali příchod Edina Džeka z Manchesteru City či Mohameda Salaha z Chelsea. Je ale otázkou, zda budou úspěšní i s Leicesterem.

Sám Mahrez by rád do Itálie přestoupil, zatím ale s vedením AS nehovořil. "Vím, že Římané přišli s další nabídkou, ale dokud Leicester nebude souhlasit, nemůžu nic dělat. AS Řím je skvělým klubem, rád bych s nimi hovořil, ale momentálně to nejde," sdělil Mahrez v rozhovoru Sky Sports News.

"Leicester ví, co cítím. Pro Leicester ale nadále budu dělat vše, co bude v mých silách," uzavřel alžírský středopolař.

Mezitím se začalo v Anglii hovořit o tom, že Arsenal Vlkům nabízí útočníka Lucase Péreze. Podle Corriere dello Sport Arsenal nabízel Péreze za pouhých 13,5 milionů eur. Ovšem k přestupu nedojde, vše dnes na pravou míru vysvětlil agent španělského hráče Rodrigo Fernandez Lovelle.

"Není to pravda, žádná jednání neprobíhají. Lucas do Říma neodejde, takového hráče nehledají," řekl Fernandez Lovelle pro Romanews WebRadio.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz