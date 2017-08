Serie A - Juventus dá Schickovi druhou šanci, láká i záložníka Barcelony

© Daily Star - Patrik Shick

Dnes 16:31 - Patrik Schick by měl v pondělí podstoupit další zdravotní prohlídku v Turíně a pokud dopadne dobře, dá se očekávat další nabídka. Kromě toho se Juventus poohlíží po záložníkovi, přijít by mohl André Gomes, který toho loni za katalánský klub příliš neodehrál.

Podle deníku Tuttosport je jasné, že Patrik Schick v pondělí podstoupí v Turíně novou zdravotní prohlídku. Po ní se poté vedení Staré dámy rozhodne, zda učiní další nabídku.

Již před měsícem se měl uskutečnit přesun českého útočníka do Juventusu, turínský velkoklub ale při prohlídce objevil mírné problémy se srdcem. Schickovi tak dal měsíc na zotavení a nyní by mělo dojít ke druhému pokusu.

Juventus ale přesto uvažuje o změně nabídky. Schicka by si vzal na roční hostování a až v průběhu sezóny by se rozhodl, zda uplatní opci. Ta by se v případě splnění několika cílů aktivovala automaticky.

Kromě toho ale v srpnu hodlá italský mistr posílit středovou řadu. Zatímco se nyní v Barceloně mluví jen o Neymarovi, na odchodu je údajně i André Gomes. Portugalský záložník přitom do Barcelony přišel před minulou sezónou z Valencie za 35 milionů eur. Po několika bonusech ale za něj vedení zaplatilo 55 milionů eur.

Gomes se však příliš neprosadil, v lize sice odehrál 30 utkání, ale často nastupoval jako střídající hráč. V Itálii se tak domnívají, že odchod Portugalce by Barceloně nemusel vadit. A cena? Podle Tuttosportu jen 30 milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz