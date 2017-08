Serie A - Inter hlásí několik novinek: Obětování Candrevy, zisk Draxlera a pokus o hvězdu Lipska

© goal.com - Naby Keita

Dnes 16:15 - Inter Milán chce do toho v srpnu pořádně šlápnout a přivést několik zajímavých posil. Nerazzurri se nevzdávají Ángela di Maríi, ten ale možná zamíří do Barcelony. Proto Inter zacílil na Juliana Draxlera. A v případě Ivana Perišiče hodlá obětovat Antonia Candrevu.

V Miláně se toho nyní děje skutečně hodně. A to nejen u AC, v srpnu chce výrazně posílit především Inter Milán. První zpráva se týká Ivana Perišiče, který má už několik týdnů namířeno do Manchesteru United.

Zdá se ale, že k tomu přestupu nakonec nedojde. Do Interu by měl zamířit Balde Diao Keita z Lazia a zdálo se, že nahradí právě chorvatského středopolaře. Místo toho by ovšem měl nahradit svého dřívějšího spoluhráče, Antonia Candrevu.



Antonio Candreva v přípravném utkání proti Bayernu Mnichov. (zdroj: zimbio.com)

O něj výrazně stojí Antonio Conte, který třicetiletého Itala dobře zná z italské reprezentace. Právě Candreva by měl Keitovi místo uvolnit. Tím pádem by ale přesun Perišiče do Manchesteru padl. A to se Chelsea jistě také velmi hodí.

V týmu by poté mohl působit i další Keita, konkrétně Naby Keita z Lipska. O něj se intenzivně zajímal Liverpool, německý vicemistr ale za něj požadoval astronomických 75 milionů eur.

Po příští sezóně se nicméně aktivuje výkupní klauzule, která je nastavena na 50 milionů eur. A v tomto ohledu chce Inter Liverpool předběhnout a s Keitou se dohodnout na smlouvě.



Naby Keita není zrovna nejlevnější. (zdroj: zimbio.com)

Dále Inter stále stojí o Ángela di Maríu. V jeho případě se ale spekuluje o tom, že by Argentinec mohl zamířit do Barcelony. V tom případě se tak Inter musí poohlédnout jinde. Podle italských médií ovšem zůstane v Paříži, rád by totiž získal Juliana Draxlera.

Za německého reprezentanta by ale Inter nemusel nic platit, ve hře je totiž výměna. Za Draxlera by Milán měl dát portugalského záložníka Joaa Mária. Toho přitom italský celek získal loni za 40 milionů eur. Stejnou cenu poté zaplatilo PSG letos v zimě za Draxlera.

Poslední zpráva se poté týká Arturo Vidala. Inter stále doufá, že by chilský záložník mohl změnit názor a nakonec do Milána odejít. Bayernu Inter nabízí 50 milionů eur a Vidalovi 7,5 milionů eur za sezónu. Zradí ale Vidal Starou dámu, za kterou ještě nedávno nastupoval?



Arturo Vidal se s tím nemaže. (zdroj: zimbio.com)

Tomáš Dvořák