Riyad Mahrez chce do Říma.

Dnes 17:15 - Dohoda je blízko a Riyad Mahrez by se mohl stát Vlkem už do konce tohoto týdne. Italské deníky píší o tom, že alžírský ofenzivní středopolař touží po změně a Leicester mu ji pravděpodobně dopřeje. Od Římanů by měl anglický tým získat 38 milionů eur.

V případě, že by AS Řím Riyada Mahreze nezískal, pokusil by se o Hakima Ziyecha z Ajaxu či o Susa z AC Milán. Podle všeho ale alžírský ofenzivní záložník skutečně zamíří do věčného města.

Leicester požaduje za Mahreze 40 milionů eur a AS Řím se poslední nabídkou výrazně přiblížil. Nově mistrovi ze sezóny 2015/16 nabízí 35 milionů eur plus bonusy v celkové hodnotě tří milionů eur.

A zdá se, že tuto sumu už Lišky přijmou. Sky Sport Italia, LaRoma24 a Corriere dello Sport shodně hovoří o tom, že přestup je téměř dokonán. Do Říma chce navíc i sám Mahrez, který má sice s Leicesterem smlouvu do léta roku 2020, ale chce zažít nové dobrodružství.

AS Řím, který hledal náhradu za Mohameda Salaha, se tak dočká. A svou náhradu zřejmě brzy najdou i Lišky. Do Leicesteru se chystá Kelechi Iheanacho z Manchesteru City.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz