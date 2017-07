Serie A - Kalinič se dohodl s Milánem, čeká se jen na souhlas Fiorentiny

© Playbuzz - Nikola Kalinič

Dnes 17:01 - Fialky brzy přijdou o další hvězdu, s milánským AC se na smlouvě dohodl chorvatský kanonýr Nikola Kalinič. Rossoneri ale zatím dohodu s Fiorentinou nemají, vše by se ale mělo vyřešit do konce týdne. Za Chorvata už mají navíc fialky náhradu.

Fialky prodávají jako na běžícím pásu. Brzy má navíc odejít i poslední hvězda, která v klubu zůstala. Na smlouvě se v Miláně dohodl chorvatský útočník Nikola Kalinič.

Gazzeta dello Sport informuje o tom, že hráč souhlasí se čtyřletou smlouvu, díky které si ročně přijde na 3 miliony eur. S hráčem už tak Milán domluvený je, nyní chybí jen souhlas Fiorentiny. A i to by se mělo do konce týdne vyřešit.

AC momentálně nabízí 25 milionů eur, fialky chtějí milionů 30. Proto zástupci Rossoneri odjeli do Florencie, aby mohli dojednat detaily.

Fiorentina navíc potřebuje finance pro Giovanniho Simeoneho. Právě ten by totiž měl nahradit chorvatského střelce. Simeone loni za Janov nasázel 13 branek, závěr sezóny mu ovšem příliš nevyšel.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz