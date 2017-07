Serie A - Odejde po Bonuccim i Sandro? Chelsea znovu nabízela

© talksport.com - Alex Sandro

0 Líbilo se

Dnes 15:28 - Juventus opustil Leonardo Bonucci a odejít by ještě v tomto přestupovém období mohl i Alex Sandro. Za brazilského obránce nabízí anglický mistr z Londýna. Manažer Antonio Conte by spolu s vedením klubu mohli za Sandra utratit až 70 milionů eur.

Alex Sandro má podle italských médií blízko k nové dohodě s Juventusem. To ale Chelsea nebrání k tomu, aby se pokusila brazilského obránce získat.

Italský manažer Antonio Conte chce spolu s vedením klubu nabídnout Staré dámě minimálně 68 milionů eur, celkově se ale suma může vyšplhat na rovných 70 milionů eur.

Informaci přinesly deníky The Times a The Sun, podle kterých ale přestup Sandra nebude vůbec jednoduchý. Italský mistr totiž v létě ztratil Leonarda Bonucciho a o dalšího obránce přijít nechce. Proto do světa vypustil zprávu, že Sandra pustí jen v případě, že o to sám Brazilec požádá.

To se ovšem dosud nestalo a nezdá se, že by v budoucnu měl šestadvacetiletý bek názor změnit. Připomeňme, že do Turína zamířil Sandro před dvěma lety za pouhých 26 milionů eur.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Juventus FC naleznete zde.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz