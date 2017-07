Serie A - Fialky prodaly další hvězdu. Chtějí snad sestoupit?

© dailymail.co.uk - Josip Iličič slaví branku.

Dnes 15:29 - AC Milán neuvěřitelně nakupuje, na opačném pólu poté stojí Fiorentina. Ta prodává jednu hvězdu za druhou a nezdá se, že by za své opory hledala adekvátní náhrady. Chtějí snad fialky v následující sezóně bojovat o udržení?

Fanoušci fialek trnou. Vedení Fiorentiny totiž v létě zatím dělá vše proto, aby v příští sezóně celek z Florencie bojoval o udržení v nejvyšší italské soutěži.

Fiorentina prodává jednu oporu za druhou. Vše začalo Josipem Iličičem, slovinský záložník zamířil za necelých 6 milionů eur do Atalanty. Vzápětí jej následoval Borja Valero, španělský středopolař za stejnou sumu posílil Inter Milán.

Poté přišel odchod Federica Bernardeschiho, ten za 40 milionů eur odešel do Juventusu Turín. A předposlední kapka dorazila dnes, Fiorentina se zbavila i své gólmanské jedničky, Ciprian Tatarusanu zamířil do francouzského Nantes.

Předposlední proto, jelikož by brzy měl odejít i Nikola Kalinič. Chorvatský útočník má podle italských deníků blízko k angažmá v AC Milán.

Suma sumárum, Fiorentina v létě prodala čtyři z pěti svých nejdůležitějších hráčů a na odchodu je i ten pátý. Pokud Kalinič skutečně odejde, ztratily fialky celkem 42 branek z uplynulé sezóny. A to ještě přidejme, že Fiorentina nevyužila opci na Cristiana Tella, který se vrátil do Realu Betis.

A zatím to vůbec nevypadá na to, že by Fiorentina přivedla adekvátní náhrady. Chce snad v příštím ročníku Serie A bojovat o udržení?

