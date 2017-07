Serie A - Nové volby pro Milán? Falcao či Costa. Až poté přijde prodej Baccy

© skysports.com, fotbalportal.cz - Diego Costa

Dnes 16:37 - Álvaro Morata zamířil do Chelsea, do Milána zřejně nedorazí ani Pierre-Emerick Aubameyang nebo Andrea Belotti. AC si ale našlo nové cíle. Získat chce Radamela Falcaa či Diega Costu, který by přišel na půlroční hostování. Až po zisku ofenzivní jedničky může odejít Carlos Bacca.

Álvaro Morata si to namířil do Chelsea a Andrea Belotti s největší pravděpodobností zůstane v Turíně. K odchodu se příliš nemá ani Pierre-Emerick Aubameyang a tak AC Milán musí hledat svou novou ofenzivní jedničku jinde.

Ředitelé AC Marco Fassone a Massimiliano Mirabelli se včera setkali v Portu s agentem Jorge Mendesem, který zastupuje například Diega Costu či Radamela Falcaa.

A právě o tyto hráče má Milán zájem. Diego Costa je stále hráčem Chelsea, nicméně v klubu již místo nemá. Je téměř jasné, že se vrátí do Atlétika Madrid, kvůli zákazu přestupů se tak stane ale až v lednu. K Rossoneri by tak Costa mohl zamířit na půlroční hostování.

Další možností je Radamel Falcao, který konečně doléčil všechny zdravotní neduhy a loni opět zářil. V dresu Monaka nasázel 30 branek a výrazně pomohl svému týmu k titulu. Jednatřicetiletý útočník navíc vzápětí podepsal s AS novou smlouvu a přesun kolumbijského kanonýra by tak rozhodně nebyl jednoduchý.

AC Milán, který v létě utratil 220 milionů eur, tak stále nemá útočníka číslo jedna. Musí tedy vyčkat s prodejem Carlose Baccy. Ten už je dohodnutý s Marseille, francouzský celek by za Baccu měl vysázet 20 milionů eur.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz