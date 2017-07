Serie A - AS opět otáčí, Mahreze se Vlci nevzdali

© sportinglife.com - Riyad Mahrez

Dnes 15:48 - AS Řím zvýšil nabídku za Riyada Mahreze a nepotvrdily se tedy zprávy italských deníků, že Vlci již o alžírského reprezentanta nestojí. V kádru AS navíc panuje názor, že by byl Mahrez pro Řím tou nejlepší volbou. Leicester ale uhnout nechce ani o milion.

Vše je jinak, AS Řím stále stojí o Riyada Mahreze. Situace je ale podobná jako v případě Ivana Perišiče a Manchesteru United.

Leicester zveřejnil sumu, za kterou je ochoten alžírského reprezentanta pustit, a nebude brát v potaz žádnou jinou nabídku. Mahrez má stát 50 milionů liber, AS Řím nyní svou nabídku zvýšil na 30. Je tak ale stále hrozivě daleko za tím, co Lišky požadují.

S hráčem už se údajně vedení italského celku dohodlo, sám Mahrez navíc chce do Itálie zamířit. Pokud ale AS svou nabídku nezvýší, těžko Alžiřana přivede.

V kádru Římanů nicméně panuje přesvědčení, že by byl Mahrez ideální náhradou za Mohameda Salaha a v Římě předváděl skvělý fotbal. Za všechny promluvil Maxime Gonalons, nová posila Giallorossi. "Mahrez je skvělý hráč a v Římě by určitě zářil," řekl Francouz pro Corriere dello Sport.

Tomáš Dvořák / FotbalPortal.cz